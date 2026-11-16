Экономика

В Татарстане предложили разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил ...

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Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих», оставив в специальном режиме лишь семь из десяти условных категорий деятельности. По его мнению, статус должны сохранить те, кто действительно работает на себя, например парикмахеры и репетиторы, а не те, кто фактически трудится в найме на крупные компании, как это происходит среди таксистов и сотрудников складов. Репик считает, что такая практика позволяет работодателям экономить на налогах и соцвыплатах, и предлагает выровнять нагрузку для разных форм занятости.

По данным УФНС по Татарстану на 11 ноября, в республике зарегистрировано 512,7 тысячи самозанятых, которые за 10 месяцев перечислили в бюджет 4,2 миллиона рублей налога. Экспериментальный режим действует до конца 2028 года, однако в правительстве уже рекомендовали прорабатывать механизм, который придет на смену, или усилить контроль. При этом Совет Федерации предлагал завершить эксперимент досрочно, но правительство не поддержало эту идею.

Эксперты разделились во мнениях. Директор Казанского филиала Президентской Академии Наиля Аскарова назвала идею разделения «опасной бюрократической ловушкой», которая может загнать людей в тень. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков предупредил, что чрезмерное регулирование приведет к уходу бизнеса в тень, а доктор экономических наук КФУ Игорь Кох, напротив, считает предложение обоснованным, поскольку сейчас в Татарстане самозанятыми зарегистрированы более 20% трудоспособного населения, и многие из них встроены в корпоративные системы.

Сами самозанятые относятся к инициативе по-разному. Репетитор Данил Гурнович оценил предложение положительно, но отметил необходимость тщательной оценки критериев. Швея Ольга Таврина приветствует меры по защите честных мастеров, однако юрист Расул Багаутдинов напоминает, что главное — не формальный статус, а фактическая организация работы, и предупреждает о рисках для работодателей, которым грозят доначисления и штрафы до 200 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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