Ученые разработали домашний тест, который выявляет болезнь Альцгеймера

Марк Алберс, руководитель исследования, утверждает, что ранняя диагностика когнитивных нарушений поможет выявить людей с риском болезни Альцгеймера до появления проблем с памятью. Метод прост и неинвазивен, его можно использовать дома: если человек перестает узнавать знакомые запахи, например, лимона, это сигнал для обращения к врачу.

Команда Алберса исследует связь ухудшения обоняния с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Алберс является сооснователем компании, разработавшей тест Aromha Brain Health Test, использованный в исследовании.

В эксперименте участвовали люди с легкими когнитивными нарушениями и проблемами с памятью. Результаты показали, что с возрастом ухудшается способность различать запахи, особенно у пожилых с уже развитыми нарушениями. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые планируют продолжить наблюдения и добавить нейропсихологические тесты, чтобы подтвердить, может ли метод предсказывать ухудшение когнитивных функций. Алберс уверен, что такие тесты помогут в прогнозировании нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей, пишет Хайтек+.