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Ученые оценили, сколько жизней может спасти переход на калиевую соль

Служба новостей Автор статьи
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Массовое использование соли с добавлением хлорида калия может существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Такой результат показало моделирование, проведенное учеными из Австралии и США. По наиболее масштабному сценарию ежегодно удавалось бы предотвращать почти 3 млн смертей. Об этом пишет TechInsider.

Одна из причин высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний — чрезмерное потребление натрия. Он способствует росту артериального давления, а многие люди регулярно превышают рекомендуемую норму соли. В США среднее ежедневное потребление натрия составляет более 3300 мг при ориентире в 2300 мг.

Авторы исследования предлагают не столько менять пищевые привычки, сколько сделать привычный продукт безопаснее: часть хлорида натрия заменить хлоридом калия. В отличие от чистого хлорида калия, который обладает горьковатым вкусом, смесь с обычной солью сохраняет привычные свойства. В ходе одного из исследований большинство участников не заметили вкусовой разницы или предпочли вариант с добавлением калия.

Ранее исследования также указывали, что такая замена помогает уменьшить потребление натрия и снизить вероятность сердечно-сосудистых проблем. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала рассмотреть соль, в составе которой около 25% приходится на хлорид калия.

В исследовании, опубликованном в Nature Health, специалисты проанализировали пять вариантов внедрения калиевой соли. Среди них — добровольный переход людей с повышенным давлением и полная замена обычной соли в пищевой промышленности. Согласно расчетам, самый широкий переход мог бы ежегодно предотвращать 2,96 млн смертей и 10,17 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний. При ограниченном использовании прогнозируемое число спасенных жизней составило около 500 тыс. в год.

Авторы отмечают, что эти цифры получены в результате моделирования. Реализация такого перехода потребует времени и перестройки производственных процессов.

Кроме того, калиевая соль подходит не всем. Повышенная концентрация калия в крови может привести к гиперкалиемии, особенно у людей с хроническими заболеваниями почек. Исследователи включили этот риск в свои расчеты и оценили, что на одну возможную смерть от гиперкалиемии среди таких пациентов может приходиться более семи предотвращенных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с заболеваниями почек перед использованием соли с калием необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает "Самара Онлайн 24".

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