Новости Татарстана

Гололедица ожидается в Татарстане в пятницу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В пятницу, 8 ноября, на территории Татарстана прогнозируется гололедица. О неблагоприятном погодном явлении жителей республики предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели рекомендуют пешеходам быть предельно осторожными на тротуарах и переходах, выбирать обувь с нескользящей подошвой. Автомобилистам стоит снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров.

В ведомстве также напомнили, что в таких условиях возрастает риск дорожно-транспортных происшествий и травматизма среди населения. Жителям советуют по возможности отложить дальние поездки до улучшения погоды.

Синоптики отмечают, что гололедица может сохраняться в течение всего дня, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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