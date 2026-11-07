Гололедица ожидается в Татарстане в пятницу

В пятницу, 8 ноября, на территории Татарстана прогнозируется гололедица. О неблагоприятном погодном явлении жителей республики предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели рекомендуют пешеходам быть предельно осторожными на тротуарах и переходах, выбирать обувь с нескользящей подошвой. Автомобилистам стоит снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров.

В ведомстве также напомнили, что в таких условиях возрастает риск дорожно-транспортных происшествий и травматизма среди населения. Жителям советуют по возможности отложить дальние поездки до улучшения погоды.

Синоптики отмечают, что гололедица может сохраняться в течение всего дня, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.