Новости Казани

Казанские революционеры: кто они и как взяли город

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани открылась выставка, посвященная 109-й годовщине Октябрьской революции. Экспозиция в Доме-музее Ленина рассказывает о людях, которые в 1917 году изменили судьбу города. Среди них — Николай Ершов, Иван Гладилов и Якуб Чанышев, чьи имена до сих пор носят улицы столицы Татарстана.

Николай Ершов, 25-летний молодой человек, приехал в Казань всего за месяц до восстания. Ему удалось поднять 25 тысяч солдат гарнизона и взять город. В письме брату он сравнивал себя с Иваном Грозным, отмечая, что Казань вновь взята, но уже им. Подлинники писем и приказов Ершова представлены на выставке. Заведующий музеем Марк Шишкин отметил, что восстание в Казани было практически бескровным: город обстреливали два дня, но погибли лишь около десяти человек.

Якуб Чанышев, ветеран нескольких войн, оставил больше всего воспоминаний о тех событиях. Он учился в татарской школе, слушал выступления Габдуллы Тукая и был женат на двоюродной сестре Мусы Джалиля. Чанышев стал одним из лидеров восстания, а позже прошел Гражданскую и Великую Отечественную войны, дойдя до Германии.

Иван Гладилов возглавлял рабочих Алафузовских заводов. Его роль была важна, поскольку революция не должна была опираться только на солдат. В экспозиции также представлено письмо пожилого татарского солдата Хисамутдинова, готового снова взяться за винтовку. Выставка будет работать в течение месяца в Доме-музее Ленина в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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