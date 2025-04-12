Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Австралийские ученые провели уникальное исследование, чтобы изучить процесс разложения человеческого тела. Для этого они установили камеры в гробах, надеясь наблюдать каждый этап разложения. Однако результаты эксперимента оказались намного более неожиданными, чем они ожидали.

Исследования проводились в Австралийском центре тафономических экспериментальных исследований, где учёные пытались проследить, как тело человека разлагается после смерти. Камеры снимали процесс с интервалом каждые полчаса, и то, что они зафиксировали, поразило исследователей.

На записи было видно, как конечности мертвеца начинают двигаться. Руки и ноги как бы «танцевали», что на первый взгляд могло бы показаться мистическим явлением. Однако у этого необычного феномена есть научное объяснение.

Во время разложения тело начинает мумифицироваться, а высыхание связок приводит к сокращению мышц, что вызывает движение конечностей.

Это исследование показало, насколько сложным и динамичным может быть процесс разложения, который обычно воспринимается как более статичный. Теперь ученые могут с большей точностью изучать биологические изменения, происходящие с телом после смерти, и лучше понимать, что происходит в этот период.