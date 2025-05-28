Суд приговорил бывшего ректора КФУ к 22 годам колонии
Tatarstan.ru
В последнем слове Гафуров заявил о своей невиновности и попросил суд оправдать его. Он выразил надежду, что суд учтет его непричастность к обвинениям и что правда рано или поздно восторжествует, добавив, что главное — дожить до этого момента, пишет БИЗНЕС Online
Ранее гособвинение потребовало для него наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, в Казани судят банду коммерсантов и учителей-пенсионеров за помощь мигрантам.
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