Суд приговорил бывшего ректора КФУ к 22 годам колонии

В последнем слове Гафуров заявил о своей невиновности и попросил суд оправдать его. Он выразил надежду, что суд учтет его непричастность к обвинениям и что правда рано или поздно восторжествует, добавив, что главное — дожить до этого момента, пишет БИЗНЕС Online

Ранее гособвинение потребовало для него наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, в Казани судят банду коммерсантов и учителей-пенсионеров за помощь мигрантам.