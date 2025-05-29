Ученые создали материал, который собирает воду из воздуха

Учёные из Пенсильвании создали нанопористый материал, который самостоятельно собирает влагу из воздуха. В экспериментах с гидрофобными полимерами и гидрофильными нанопорами они заметили, что на поверхности материала образуются капли воды. Благодаря сочетанию водоотталкивающего полимера и водопоглощающих нанопор материал конденсирует влагу даже при низкой влажности.

В отличие от обычных систем, этот процесс не требует охлаждения или специальных условий. Удивительно, что капли долго сохраняются за счёт постоянного пополнения из внутренних запасов. Разработка может использоваться для пассивного сбора воды в засушливых регионах, а также для эффективного охлаждения электроники и создания «умных» покрытий зданий.

Учёные объяснили, что баланс гидрофильных и гидрофобных компонентов создаёт самоподдерживающуюся систему с постоянным обновлением капель. Простота состава и возможность масштабирования делают технологию перспективной. В будущем планируется оптимизировать материал и методы сбора воды. Исследователи считают, что открытие поможет решить проблему дефицита питьевой воды, пишет iTCrumbs.ru.