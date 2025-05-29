В Нижнекамске женщина пойдет под суд за обман маркетплейса

В Нижнекамске возбудили уголовное дело против 46-летней местной жительницы, которая похитила товары с маркетплейса на сумму почти два миллиона рублей. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 27 июля по 16 августа 2023 года женщина воспользовалась техническим сбоем в приложении маркетплейса, из-за которого платежи через систему быстрых платежей не проходили, и получила товары бесплатно, причинив ущерб свыше 1,9 миллиона рублей.

При обыске у подозреваемой изъяли похищенные товары стоимостью около 1,1 миллиона рублей, а также наложили арест на имущество на сумму порядка двух миллионов рублей. Материалы дела направлены в Нижнекамский городской суд для дальнейшего рассмотрения, пишет KazanFirst.