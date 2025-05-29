Учёные рассказали, почему с возрастом время летит быстрее

Учёные из Канзасского университета в США поставили под сомнение популярную идею о том, что с возрастом время кажется быстрее из-за однообразия. Они выяснили, что это ощущение связано скорее с личностным развитием и насыщенностью повседневных событий. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В серии из четырёх экспериментов, в которых участвовали 2500 человек, исследователи обнаружили, что периоды, наполненные ростом и успехами, воспринимаются как более короткие. При этом чувство удовлетворённости и ностальгии усиливает впечатление быстрого течения времени, а обычные, рутинные дни не всегда кажутся короче.

Авторы подчеркнули, что время субъективно ускоряется именно в те моменты, когда человек активно и глубоко вовлечён в значимые дела.

Учёные предложили две теории для объяснения этого эффекта. Первая — теория роста-погружения — говорит, что во время интенсивного развития человек меньше замечает ход времени. Вторая — теория роста-тоски — предполагает, что ностальгия по важным жизненным этапам создаёт ощущение их быстротечности.

Статистический анализ подтвердил, что восприятие быстротечности времени сильнее связано с уровнем удовлетворённости жизнью, а не с количеством переживаемых событий.

Исследователи призвали по-другому смотреть на ускорение времени: вместо того, чтобы бороться с этим ощущением, лучше сосредоточиться на наполненности жизни. Они отметили, что чувство «ускоренного времени» может быть признаком глубокого и осмысленного существования.

В итоге учёные сделали вывод, что ощущение быстрого течения времени — это не признак пустоты, а знак насыщенной и полноценной жизни, пишет Газета.ру.