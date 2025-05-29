В Набережных Челнах дети катаются на самокатах по крыше 10-этажки

Жители дома №18/01 в Челнах обеспокоены появлением в соцсетях видео, где дети катаются на самокатах по крыше их десятиэтажного дома. По их словам, такие опасные игры уже происходили не один раз.

Одна из жильцов отметила, что это очень опасно и попросила родителей внимательнее следить за детьми, так как с крыши можно упасть и получить серьёзные травмы. Она предположила, что на крыше, скорее всего, отсутствует ограждение.

По словам жителей, кровельное ограждение действительно отсутствует, а дети, вероятно, проникают на крышу через технический этаж. Кроме того, они считают, что подростки не живут в их доме и, скорее всего, попадают на крышу через другие подъезды.

Было проверено 12 подъездов, но двери, ведущие на крышу, оказались закрыты. В управляющей компании «Ремжилстрой» подтвердили, что замки часто ломают, и круглосуточно контролировать каждый подъезд невозможно.

В компании добавили, что выход на крышу заблокирован, но вандалы регулярно взламывают замки, пишет Татарстан 24.