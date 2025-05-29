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В Казани на улицы выйдут машины с рисунками подопечных благотворительного фонда

Ознакомиться с рисунками детей, узнать больше о...

Предоставлено изданию

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Яндекс Такси совместно с благотворительным фондом «Помощь рядом» обновит оформление 2000 автомобилей в тарифе «Детский». Часть транспорта украсят рисунки детей из казанского фонда «Звезда», который помогает ребятам с особыми потребностями. В Казани на улицы выйдут 70 машин с этими изображениями — загадочными животными, волшебными роботами и другими фантастическими персонажами. Остальные автомобили с детскими рисунками появятся в российских городах с населением свыше миллиона человек.

Проект направлен на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих помощь детям с серьёзными заболеваниями, особенностями развития или трудной жизненной ситуацией. Помимо «Звезды», участие принимают ещё девять партнёрских фондов. Их подопечные создали 26 картин, которые будут размещены на машинах вместе с именами авторов.

Фонд «Помощь рядом» также организует бесплатные такси-поездки для тех, кто испытывает трудности с общественным транспортом. Услуга доступна как детям, так и взрослым. В 2024 году в рамках программы «Поездки для НКО» водители Яндекс Такси совершили 135 997 поездок с детьми, а за первый квартал 2025-го — 44 381.

Для перевозок с детьми доступен тариф «Детский», где пользователи могут сразу выбрать подходящее детское кресло или бустер. Также можно выбрать любой другой тариф, добавив опции «Детское кресло» или «Своё кресло». Тариф доступен более чем в 360 российских городах.

Ознакомиться с рисунками детей, узнать больше о фондах и поддержать их работу можно на официальной странице проекта.

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