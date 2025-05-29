Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали
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Археологи выяснили, что строительство Великой Китайской стены началось примерно на 300 лет раньше, чем считалось ранее.
Это открытие стало результатом раскопок в районе Чанцин, недалеко от города Цзинань.
В ходе исследования участка площадью около 1100 квадратных метров были найдены артефакты, относящиеся к позднему периоду династии Западная Чжоу (1046–771 гг. до н. э.) и началу эпохи Весны и Осени (770–476 гг. до н. э.), сообщает издание Jinan Daily.
Эксперты пришли к таким выводам, проанализировав нижние слои фундамента, архитектурные особенности сооружений, а также микроскопические остатки растений (фитолиты) и кости животных. Они также смогли выделить несколько этапов строительства стены.
Первоначальная ширина укреплений составляла около 10 метров, но в период Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э.) масштаб работ значительно вырос, и некоторые участки достигли ширины до 30 метров.
Эти фрагменты, относящиеся к расцвету царства Ци, считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся, отмечает Кулик со ссылкой на МедиаПоток.
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