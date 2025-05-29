В УФАС РТ прокомментировали жалобы на высокие цены на картофель

В Татарстанском УФАС не поступало обращений, связанных с повышением цен на картофель, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Розенталь.

Он подчеркнул, что нарушений антимонопольного законодательства в этом вопросе не обнаружено. По его словам, запасов картофеля в республике достаточно, а возникающие вопросы решаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия в плановом режиме.

Сейчас управление контролирует цены по 24 категориям товаров, включая постоянный мониторинг стоимости яиц и молочных продуктов, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача.