Священник ответил на вопрос о вещих снах с четверга на пятницу

Священники Русской Православной Церкви ответили на популярный вопрос, сбудутся ли вещие сны, если они снятся с четверга на пятницу. В соответствии с их мнением, вера в вещие сны в этот конкретный день недели является простым суеверием и не имеет отношения к православной традиции. Церковные служители пояснили, что такое поверье не основано на православном учении.

Тем не менее, в Библии действительно есть упоминания о случаях, когда люди видели знамения во сне, и эти сны сбывались. Например, в Ветхом Завете Бог являлся во сне правителям и пророкам, раскрывая им события глобального масштаба, которые происходили или должны были произойти в будущем. Однако такие случаи были редкими и касались, как правило, праведников или пророков, избранных для особых откровений от Бога.

Священники также отметили, что, хотя в Священном Писании встречаются упоминания о ложных снах, истинно вещие сновидения — это редкость. Как пояснил святитель Игнатий, сновидения, посылаемые Богом, имеют неотразимое внутреннее убеждение, которое понятно для святых людей, но непостижимо для тех, кто ещё находится в борьбе со своими страстями. Вещие сны, по мнению священников, являются привилегией избранных и случаются очень редко.

К тому же, священники предостерегают, что сны, которые люди часто воспринимают как вещие, могут быть на самом деле от Лукавого. Поэтому нужно быть осторожными в их интерпретации и не связывать их с конкретными предсказаниями, особенно если они исходят от неоправданных суеверий.

Таким образом, православная церковь не поддерживает веру в вещие сны, связанные с определенными днями недели, и напоминает, что настоящие знамения от Бога очень редки и несут в себе глубокий духовный смысл, который не всегда легко понять.

Источник: akpars.ru