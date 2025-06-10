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Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

В ответ на эти тревожные сигналы священник приз...

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Священник считает участившиеся бедствия и духовный кризис знамениями, предсказанными в Писании. Он отметил, что природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, становятся всё более частыми и разрушительными, что, по словам Христа, предсказывалось как «глады, мор и землетрясения». Священник также подчеркнул, что эти события имеют духовный смысл и являются призывом к покаянию.

Отец Николай также отметил охлаждение веры среди людей, особенно молодежи. Он указал, что храмы пустеют, а грех перестаёт восприниматься как грех, в то время как беззаконие становится нормой.

Третьим знаком он назвал рост числа лжепророков, искажающих учение Церкви. В ответ на эти тревожные сигналы священник призвал укрепляться в вере, молиться и жить по заповедям, напомнив, что конец времён — это не дата, а состояние души каждого.

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