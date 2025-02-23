Скоро это станет возможным: военные, находясь на СВО, смогут баллотироваться на выборы

Парламентарии Татарстана внесли в Госдуму законопроект, который позволит военнослужащим подавать документы для участия в выборах всех уровней не лично, а через доверенных лиц. Авторы инициативы считают, что действующее требование о личном присутствии нарушает принцип равенства кандидатов, особенно в отношении участников специальной военной операции (СВО), которые не могут покинуть место службы. Думские партии в целом поддерживают идею, но окончательное решение примут после детального рассмотрения документа.

Поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» были внесены 21 февраля Госсоветом Татарстана и депутатом Госдумы от региона Айратом Фарраховым. Как пояснил председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), это не просто законодательная инициатива, а мера, направленная на защиту прав военных, рискующих жизнью ради страны.

В пояснительной записке к проекту указано, что сейчас кандидаты, баллотирующиеся по мажоритарному округу, должны лично подавать документы в избирком. Исключения предусмотрены лишь для людей, находящихся в больнице или под стражей, но аналогичных норм для военнослужащих нет. Это фактически лишает их права участвовать в выборах.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают разрешить военным передавать документы через представителя, а их подписи на заявлениях заверять командирами воинских частей.

Член Генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что партия проведёт тщательный анализ инициативы, хотя считает, что решить этот вопрос можно и в рамках действующего законодательства. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин также назвал законопроект важным шагом, который поможет военным реализовать свои избирательные права.

Юрист Олег Захаров считает, что идея логична, так как аналогичная практика уже применяется для других категорий граждан. Если закон примут, участники СВО смогут выдвигаться в депутаты, находясь на фронте, а в будущем, возможно, появятся и кандидаты на губернаторские посты, продолжающие службу.