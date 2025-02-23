Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Подо льдом озера Энигма исследователи неожиданно нашли толстый слой воды, в котором обитают микроорганизмы, полностью изолированные от внешнего мира.

По данным Communications Earth & Environment, сканирование показало, что глубина этого замкнутого водоёма составляет не менее 12 метров, однако учёные предполагают, что это может быть не предел.

Среднегодовая температура воздуха в этом регионе достигает -14°C, а в самые холодные периоды опускается до -40,7°C, что позволяет льду сохраняться круглый год. Такая изоляция привела к формированию уникальной экосистемы, существующей независимо от остального мира.

В пробах воды были обнаружены бактерии Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota, а также представители примитивного суперфилума Patescibacteria.

Исследователи предполагают, что если на Земле произойдёт глобальное вымирание, организмы из озера Энигма могут сыграть роль в восстановлении жизни. Хотя этот процесс займёт миллионы лет, он подтверждает, что у планеты есть запасной план на случай катастрофических событий.