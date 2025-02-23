Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Подписаться на Дзен.канал

Подо льдом озера Энигма исследователи неожиданно нашли толстый слой воды, в котором обитают микроорганизмы, полностью изолированные от внешнего мира.

По данным Communications Earth & Environment, сканирование показало, что глубина этого замкнутого водоёма составляет не менее 12 метров, однако учёные предполагают, что это может быть не предел.

Среднегодовая температура воздуха в этом регионе достигает -14°C, а в самые холодные периоды опускается до -40,7°C, что позволяет льду сохраняться круглый год. Такая изоляция привела к формированию уникальной экосистемы, существующей независимо от остального мира.

В пробах воды были обнаружены бактерии Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota, а также представители примитивного суперфилума Patescibacteria.

Исследователи предполагают, что если на Земле произойдёт глобальное вымирание, организмы из озера Энигма могут сыграть роль в восстановлении жизни. Хотя этот процесс займёт миллионы лет, он подтверждает, что у планеты есть запасной план на случай катастрофических событий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

уничтожает ли грибок перекись водорода

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

покраска фасада дома цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Татарстана

день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом

Не у нас

день назад

В Перу ученые кое-что узнали об «инопланетных мумиях»
Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Не у нас

5 минут назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

Не у нас

5 минут назад

Археологи нашли в старых захоронениях металл внеземного происхождения

Не у нас

10 минут назад

Власьев день 24 февраля: запрещено экономить на ужине и трудиться

Не у нас

10 минут назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле
В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются тум...
Новости Татарстана
день назад

В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

Не у нас

час назад

Исследование доказало, что сон играет ключевую роль в здоровье

Не у нас

час назад

Ученые установили, какие организмы могут выжить про ядерном взрыве

Не у нас

3 часа назад

Самыми завидными женихами стали айтишники, их выбрали 60% россиянок
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев