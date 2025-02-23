Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

Ринат Гильмуллин подчеркнул важность адаптации ИИ к татарскому языку

Подписаться на Дзен.канал

Директор Института прикладной семиотики АН Татарстана Ринат Гильмуллин на Всемирном конгрессе татар подчеркнул важность адаптации искусственного интеллекта к татарскому языку, сообщает «Интертат».

По его словам, цифровые технологии — ключ к сохранению и развитию татарского языка в будущем. Для этого требуются современные подходы, включая создание ИИ, работающего на татарском.

ML-разработчик и представитель сообщества «Ясалма» («Нейротатарлар») Дмитрий Гайнуллин, выступая онлайн в рамках круглого стола, указал на необходимость крупных и качественных текстовых корпусов для обучения языковых моделей. Однако, как он отметил, эту задачу усложняют нехватка ресурсов и вопросы авторских прав, особенно при использовании литературных текстов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

борщевик сосновского опасен

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

прошивка биоса цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

2 часа назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Новости Татарстана

день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Не у нас

8 часов назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом
Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане чуть не сгорела женщина с пятью детьми

Новости Татарстана

58 минут назад

Ринат Гильмуллин подчеркнул важность адаптации ИИ к татарскому языку

Не у нас

час назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

Не у нас

час назад

Археологи нашли в старых захоронениях металл внеземного происхождения
3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татар...
Новости Татарстана
день назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

Власьев день 24 февраля: запрещено экономить на ужине и трудиться

Не у нас

2 часа назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Не у нас

3 часа назад

Исследование доказало, что сон играет ключевую роль в здоровье
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев