Ринат Гильмуллин подчеркнул важность адаптации ИИ к татарскому языку

Директор Института прикладной семиотики АН Татарстана Ринат Гильмуллин на Всемирном конгрессе татар подчеркнул важность адаптации искусственного интеллекта к татарскому языку, сообщает «Интертат».

По его словам, цифровые технологии — ключ к сохранению и развитию татарского языка в будущем. Для этого требуются современные подходы, включая создание ИИ, работающего на татарском.

ML-разработчик и представитель сообщества «Ясалма» («Нейротатарлар») Дмитрий Гайнуллин, выступая онлайн в рамках круглого стола, указал на необходимость крупных и качественных текстовых корпусов для обучения языковых моделей. Однако, как он отметил, эту задачу усложняют нехватка ресурсов и вопросы авторских прав, особенно при использовании литературных текстов.