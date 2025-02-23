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Археологи нашли в старых захоронениях металл внеземного происхождения

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В Польше нашли украшения из метеоритного железа

Археологи обнаружили в польском городе Ченстохова старинные украшения, изготовленные из метеоритного железа. Об этом сообщил доктор Альберт Джамбон, чьё исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science.

В захоронениях были найдены браслеты и булавка, в составе которых оказалось железо, упавшее на Землю вместе с метеоритами. Анализ показал, что оно относится к редкому типу метеоритов — атакситам.

По словам Джамбона, люди целенаправленно использовали метеоритное железо, а не случайно находили его. Это делает Ченстохову одним из богатейших регионов по количеству подобных артефактов, наряду с Древним Египтом.

Интересно, что в древности такие украшения не считались особенно ценными — их клали как в мужские, так и в женские захоронения, но отдельно от золота и драгоценностей. Учёные объясняют это тем, что в дописьменную эпоху железо было дороже золота, но с наступлением железного века его стоимость резко упала.

Ещё одно открытие археологов — метеоритное железо смешивали с обычным металлом, создавая узорчатые структуры. Это может свидетельствовать о том, что техника узорчатого металла появилась гораздо раньше, чем знаменитая дамасская сталь.

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