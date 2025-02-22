22-летняя Алина Загитова выступила с номером на льду Амура

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта на льду.

Загитова выступила на границе России и Китая в рамках форума «ЗимФестАмур», и жители Благовещенска и Хэйхэ стали свидетелями ее номера под песню «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова.

Во время выступления на льду Амура температура воздуха составляла около -15 градусов. После проката Загитова обратилась к зрителям, при этом сказала одно слово на китайском языке, пишет ТАСС.

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