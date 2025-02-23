Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Клещевой вирусный энцефалит — это инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В тяжелых случаях оно может привести к инвалидности или летальному исходу.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, ареал распространения вируса охватывает большую часть России, Европы, а также страны Центральной и Северо-Восточной Азии. В России клещевой энцефалит встречается в 49 регионах, включая Центральный, Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. Средний уровень заболеваемости составляет 1,3 случая на 100 тысяч человек.

Наиболее надежным способом защиты является вакцинация. В России ежегодно растет число привитых: за последние 10 лет их количество увеличилось с 2,9 до 4 миллионов человек.

Помимо прививок, профилактика включает:

✔ Использование репеллентов и акарицидных средств.

✔ Ношение защитной одежды.

✔ Проведение акарицидных обработок территорий.