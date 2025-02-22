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Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Бессонница — распространенная проблема, с котор...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/271897/

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Бессонница — распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Однако если нарушения сна носят постоянный характер, это может негативно сказаться на здоровье. О причинах инсомнии и способах ее лечения рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Почему возникает бессонница?

По словам специалиста, главная причина бессонницы — стресс. В последние годы его уровень значительно вырос, что привело к росту числа людей с расстройствами сна. Если раньше с инсомнией сталкивались около 15% взрослого населения, то теперь это число приблизилось к 50%.

Бессонница проявляется в нескольких формах:

  • Трудности с засыпанием (более 30 минут);
  • Частые пробуждения ночью (общая продолжительность бодрствования более 30 минут);
  • Раннее пробуждение без возможности снова уснуть.

Если такие симптомы наблюдаются эпизодически, это считается острой бессонницей, но если они продолжаются более двух месяцев — речь идет о хронической форме.

Как бороться с бессонницей?

Бузунов объясняет, что нарушение сна развивается постепенно, формируя устойчивые рефлексы, при которых сам процесс засыпания начинает вызывать тревогу. Например, молодая мать, привыкшая к частым пробуждениям из-за ребенка, продолжает страдать от бессонницы, даже когда малыш уже спокойно спит.

Основные методы борьбы с бессонницей:

  • Ограничение сна – если человек не может заснуть ночью, не стоит компенсировать это дневным сном. Чем больше накопится усталость, тем легче будет восстановить цикл засыпания.
  • Ограничение гаджетов – постоянный поток информации из новостей и соцсетей перегружает мозг, вызывая стресс. Врач рекомендует:
    • смотреть новости не более 30 минут в первой половине дня;
    • проводить в социальных сетях не более 1-2 часов в день;
    • за два часа до сна полностью отказаться от гаджетов.

Эти меры помогут снизить уровень тревожности и нормализовать сон.

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