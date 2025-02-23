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Канадские ученые рассказали, какие овощи и фрукты повышают тестостерон

Исследователи из Канады обнаружили, что употреб...

Фотограф: Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3872406/

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Исследователи из Канады обнаружили, что употребление фруктов и овощей положительно влияет на уровень тестостерона у мужчин и способствует его выработке.

Согласно данным исследований, после 30 лет этот гормон начинает снижаться примерно на 1% в год, что со временем может привести к гипогонадизму — состоянию, при котором уменьшается либидо, снижается мышечная масса и ухудшается плотность костей.

Анализ научных работ показал, что природные антиоксиданты, содержащиеся в растительных продуктах, могут поддерживать уровень андрогенов. Вещества, такие как флавоноиды, изофлавоны, катехины, ресвератрол и антоцианидины, активируют определённые гены в клетках Лейдига, отвечающих за выработку тестостерона, а также предотвращают его снижение из-за гормональных нарушений.

Эти соединения в большом количестве содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зелёном чае, грейпфрутах, винограде и помидорах. Учёные считают, что регулярное употребление таких продуктов может помочь мужчинам сохранить здоровье и поддерживать уровень тестостерона на оптимальном уровне.

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