Исследование показало, от "старческого" запаха можно избавиться

Многие замечают характерный запах, который часто присутствует в жилищах пожилых людей и медицинских учреждениях. Этот феномен не связан с гигиеной или питанием, а обусловлен возрастными изменениями в организме.

Основной причиной появления такого запаха является вещество 2-ноненаль, образующееся в процессе старения кожи. После 40 лет увеличивается выработка кожного сала, что приводит к накоплению жирных кислот. При этом уровень антиоксидантов, защищающих организм от окисления, снижается. В результате активизируется процесс пероксидного окисления липидов, из-за чего и появляется 2-ноненаль с характерным запахом.

Это вещество устойчиво и плохо смывается водой, поэтому обычные гигиенические процедуры не помогают полностью избавиться от него. Специальных косметических или медицинских средств для нейтрализации 2-ноненаля пока не создано, но в Японии разработали моющее средство с экстрактами хурмы и танинами зеленого чая, которое частично снижает его интенсивность.

Процесс выработки кожного сала и окисления жиров продолжается постоянно, поэтому запах может появляться снова даже после мытья. Влиять на его интенсивность могут также внешние факторы: недостаток сна, стрессы, неправильное питание, алкоголь и курение способны усиливать эти процессы.

Чтобы снизить выраженность этого явления, специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни: хорошо отдыхать, заниматься спортом, правильно питаться, избегать вредных привычек и минимизировать стресс. Это поможет замедлить возрастные изменения кожи и улучшить ее состояние.