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Тектонические плиты под США пришли в движение, к чему это может привести?

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Геологи зафиксировали необычное явление в горной системе Сьерра-Невада (США) — часть этих гор постепенно опускается под землю. По их словам, это связано с движением тектонических плит в этом регионе, где сталкиваются Тихоокеанская и Североамериканская плиты.

В результате столкновения земная кора в одних местах поднимается, а в других — уходит вглубь мантии. Учёные сравнивают этот процесс с тем, как тяжёлый объект погружается в воду: массив горных пород оказывает давление, из-за чего поверхность растрескивается и уходит вниз.

Подобные изменения формируют уникальный ландшафт Сьерра-Невады, создавая глубокие ущелья, долины и хребты. По мнению специалистов, такие процессы могут привести к усилению землетрясений и росту вулканической активности. Кроме того, они могут повлиять на климат региона, изменяя его природные условия, сообщает дзен-канал «Русская Семёрка».

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