В Татарстане чуть не сгорела женщина с пятью детьми

В поселке Уруссу (Татарстан) загорелся частный дом – огонь начал распространяться с крыши. Как сообщает пресс-служба МЧС России, семья смогла вовремя заметить возгорание благодаря пожарному извещателю, установленному по социальной программе.

Женщина с пятью детьми в возрасте от 2 до 12 лет успела покинуть дом и вызвать спасателей.

На место прибыли восемь сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Пожар, охвативший 70 квадратных метров, удалось ликвидировать.