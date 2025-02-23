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Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

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Три самых опасных места в Мировом океане

Несмотря на достижения современной науки, значительная часть Мирового океана остается неизученной, а в некоторых его регионах навигационные системы оказываются бесполезными. Существуют места, которые представляют особую опасность для судов и подводных аппаратов, из-за чего мореплаватели предпочитают избегать их. Дзен-канал «Популярная наука» составил список трех самых опасных точек в океане.

1. Датский пролив – подводный водопад-ловушка

Расположенный между Гренландией и Исландией, этот пролив известен крупнейшим в мире подводным водопадом, высота которого достигает 3,5 км. Вода здесь движется с огромной скоростью – до 2 км/ч, создавая мощнейшее течение. Попавшие в него объекты практически не имеют шансов выбраться обратно, что делает это место смертельно опасным для морских судов и подводных аппаратов.

2. Пролив Дрейка – «южный кошмар»

Этот пролив, расположенный между Южной Америкой и Антарктидой, известен своим Антарктическим циркумполярным течением – самым мощным в мире. Оно способно выбросить субмарину на поверхность даже с большой глубины, а внезапные водовороты угрожают даже крупным кораблям. Многие суда, попавшие в эту зону, получают серьезные повреждения или вовсе теряют управление.

3. Мыс Горн – ловушка для мореплавателей

Один из самых коварных участков судоходства находится там, где сталкиваются воды Тихого и Атлантического океанов. Это приводит к образованию гигантских водоворотов и мощных течений. В этом районе ветры могут достигать 200 км/ч, а высота волн нередко превышает 10 метров, превращая его в смертельно опасное место для кораблей. Многие суда здесь терпели бедствие, и даже современные технологии не всегда могут гарантировать безопасный проход.

Эти три точки в Мировом океане остаются самыми труднопроходимыми и опасными, даже для опытных мореплавателей.

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