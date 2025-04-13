Русская Джоли и Бред Питт: в соцсетях завирусились видео, созданные ИИ

В соцсетях стремительно набирают популярность видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, в которых зарубежные знаменитости изображены как обычные жители России. На это обратил внимание «Постньюс».

На одном из роликов Анджелина Джоли отправляется на шоппинг на российский рынок, Леонардо Ди Каприо ест вяленую рыбу у гаражей, Роберт Дауни-младший красит пасхальные яйца, а Меган Фокс перевоплощается в мастера-парикмахера.

Эти видео, созданные нейросетью, собирают миллионы просмотров и множество комментариев. Пользователи отмечают, что «селебрити вписались как родные» и признаются, что такие образы поднимают настроение.

Однако не всем понравилось, как ИИ представляет Россию. Некоторые комментаторы считают, что нейросеть слишком сгущает краски и создаёт образ жизни в РФ, «похожий на постапокалипсис».