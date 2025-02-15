Ростки брокколи положительно влияют на уровень сахара в крови

Исследование, проведенное учеными Гетеборгского университета, показало, что сульфорафан — соединение, содержащееся в ростках брокколи, — может положительно влиять на уровень сахара в крови у людей с преддиабетом. Это состояние предшествует диабету 2 типа и характеризуется постепенным повышением сахара в крови из-за нарушенной работы инсулина.

Ранее ученые уже установили, что сульфорафан обладает противодиабетическими свойствами. В 2017 году исследование пациентов с диабетом 2 типа продемонстрировало, что прием высоких доз этого вещества способствует значительному снижению сахара в крови. В новом исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, специалисты сосредоточились на преддиабете.

В эксперименте приняли участие 89 человек с избыточным весом или ожирением в возрасте от 35 до 75 лет. Все они имели повышенный уровень сахара в крови натощак. Участники случайным образом получали либо сульфорафан, либо плацебо в течение 12 недель, причем ни сами испытуемые, ни исследователи не знали, кто именно принимает активное вещество. Всего 74 человека завершили исследование полностью.

Результаты: снижение уровня сахара

Анализ данных показал, что у принимавших сульфорафан уровень сахара в крови натощак снизился сильнее, чем у тех, кто получал плацебо. Особенно выраженный эффект наблюдался в определенных клинических подгруппах.

Лучшие результаты продемонстрировали участники с ранними признаками возрастного диабета, сравнительно низким индексом массы тела, хорошей чувствительностью к инсулину, отсутствием жировой болезни печени и невысоким уровнем секреции инсулина.

Дополнительное исследование, проведенное совместно с профессором Фредриком Бекхедом, показало, что определенные кишечные бактерии могут усиливать действие сульфорафана. В зависимости от группы участников разница в снижении уровня сахара составила:

0,2 ммоль/л среди всех принимавших сульфорафан,

0,4 ммоль/л в клинической подгруппе,

0,7 ммоль/л у тех, кто одновременно входил в клиническую подгруппу и имел определенные кишечные бактерии.

Перспективы лечения преддиабета

В Швеции около 10% населения страдает преддиабетом, но на данный момент не существует четкой стратегии его лечения. При этом ранняя диагностика помогает снизить риск развития диабета 2 типа.

Профессор Андерс Розенгрен считает, что индивидуальный подход играет ключевую роль в предотвращении заболевания. Он отмечает, что новое исследование открывает перспективы использования сульфорафана в качестве дополнения к питанию. Однако он подчеркивает, что основной метод профилактики преддиабета по-прежнему включает физическую активность, сбалансированное питание и контроль веса.

По его словам, полученные данные также демонстрируют, как взаимосвязаны метаболические процессы и кишечная микрофлора, что может иметь более широкие медицинские последствия.