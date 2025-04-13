На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой

На Камчатке учёные нашли необычное природное явление — на вершине вулкана Шивелуч появилось озеро с горячей водой. О находке сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Во время экспедиции на куполах вулкана исследователи заметили овальное озеро, из которого поднимался пар. Температура воды у его берегов достигала 52 градусов по Цельсию.

В центре водоёма находился активный котёл с бурлящей водой, высота выбросов из которого достигала около 40 см. На поверхности была заметна голубоватая плёнка — вероятно, это соединения серы.

Для дальнейшего изучения учёные взяли образцы воды и налёта.

Вулкан Шивелуч — один из самых активных на Камчатке. Его возраст оценивается в 60–70 тысяч лет. Вулкан включает три части: древний Шивелуч, старую кальдеру и молодой активный купол. Он расположен примерно в 50 км от посёлка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.