Два участника из Татарстана покинули шоу «Титаны»: кто остался в борьбе за 10 млн рублей

В седьмом выпуске спортивного шоу «Титаны», вышедшем 25 октября на ТНТ, сразу два участника из Татарстана завершили борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей. Проект покинули марафонец Искандер Ядгаров и модель Илья Романов.

На этот раз 52 спортсмена, оказавшиеся в зоне риска, участвовали в контактных поединках на выбывание. Атлетам предстояло захватить мяч и удержать его до окончания раунда.

Искандер Ядгаров выступал вместе с Аленой Сакулиной против Юрия Смекалова и Александры Богацковой. Пара проиграла со счетом 0:2. После поражения марафонец признался, что рассчитывал дойти до испытания, связанного с бегом.

Не удалось сохранить место в проекте и Илье Романову. Вместе с боксером Максимом Романенко он уступил Ислому Сатторову и Бахтиеру Муборакшоеву также со счетом 0:2.

Единственным представителем Татарстана, прошедшим дальше, стал челнинец Булат Зиастинов. В паре с Евгением Родионовым он победил Сергея Шубенкова и Дмитрия Соловьева. Зиастинов первым захватывал мяч в обоих раундах и помог команде выиграть со счетом 2:0.

Теперь Булат продолжит борьбу за 10 миллионов рублей. В следующем выпуске участников ждет испытание «Лестница в небеса».