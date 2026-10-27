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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие во Всероссийском тестировании по охране труда

Служба новостей Автор статьи
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Специалисты по охране труда АО «Транснефть – Прикамье» стали участниками Всероссийского тестирования по охране труда.

Работники структурных подразделений предприятия в режиме онлайн ответили на 20 вопросов теста. Время для ответов было ограничено и составило 30 минут. Вопросы касались норм трудового законодательства, правил безопасности труда, санитарных требований и норм, а также специальной оценки условий труда, применения СИЗ, оказания первой помощи пострадавшим и расследования несчастных случаев на производстве.

Всего в тестировании приняли участие 50 специалистов по охране труда «Транснефть – Прикамье». По итогам проверки знаний 41 специалист получил диплом и 9 – сертификаты.

«Подобные мероприятия способствуют формированию устойчивых навыков безопасного поведения и снижению профессиональных рисков», – сказал начальник отдела охраны труда АО «Транснефть – Прикамье» Рашит Атнабаев.

В 2026 году Всероссийское тестирование по охране труда прошло в третий раз. Ежегодная инициатива призвана укреплять культуру безопасного труда, повышать осведомленность работников о правилах безопасности производственного процесса и формировать ответственное отношение к соблюдению установленных норм на рабочем месте.

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