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Исследование показало, что омега-3 может увеличивать воспаление

Учёные из Университета Бристоля поставили под с...

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Учёные из Университета Бристоля поставили под сомнение мнение о том, что омега-3 жирные кислоты всегда уменьшают воспаление в организме. В своем исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Epidemiology (IJE), они обнаружили, что омега-3 может повышать уровень некоторых маркеров воспаления.

Анализ данных из 30-летнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children показал, что высокий уровень омега-3 в крови связан с увеличением определённых воспалительных биомаркеров. Также важную роль в усилении воспаления играет соотношение омега-6 к омега-3: избыточное содержание омега-6 усиливает воспалительные процессы.

Данные из UK Biobank, крупнейшей в мире базы с информацией о полумиллионе человек, подтвердили результаты исследования. Метод менделевской рандомизации также показал связь омега-3 и омега-6 с повышением уровня воспалительных маркеров.

Исследователи подчеркнули, что воспаление — сложный процесс, и несмотря на эти данные, омега-3 может всё же иметь другие полезные эффекты. Однако для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Источник: Лента.ру

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