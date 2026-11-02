Дмитриевская суббота и Куликовская битва, что выявили историки

Православные верующие отметят Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2026 года. В этот день принято посещать богослужения, молиться об умерших родственниках и совершать добрые дела в их память. При этом многие распространенные запреты на работу, уборку и другие повседневные занятия не относятся к церковным правилам. О значении поминального дня рассказывает православный журнал «Фома».

Дмитриевская, или Димитриевская, родительская суббота предшествует дню памяти великомученика Димитрия Солунского, который Русская православная церковь отмечает 8 ноября.

Дата поминовения ежегодно меняется, поскольку зависит от календаря церковных праздников.

Когда будет Дмитриевская суббота в ближайшие годы

В 2026 году поминальный день приходится на 7 ноября, а в 2027-м — на 6 ноября.

В 2028 году Дмитриевскую субботу отметят раньше обычного — 28 октября. Причина переноса связана с праздником Казанской иконы Божией Матери, который приходится на 4 ноября.

Родительская суббота предназначена для молитв не только об умерших отце и матери. В этот день верующие вспоминают супругов, детей, других родственников, друзей и знакомых.

Откуда появилась традиция поминовения

Существует церковное предание, связывающее возникновение Дмитриевской субботы с Куликовской битвой 1380 года.

Согласно ему, князь Дмитрий Донской установил особое поминовение воинов, погибших в сражении.

Однако историки отмечают, что ранние письменные свидетельства не позволяют достоверно подтвердить учреждение этой ежегодной традиции самим князем.

Со временем Дмитриевская суббота стала днем общей молитвы об усопших православных христианах.

Как правильно поминать умерших в храме

Главной традицией считается участие в церковном богослужении.

Верующие приходят на литургию, во время которой молятся об упокоении умерших. Во многих храмах после службы совершается панихида.

Накануне, в пятницу вечером, может проходить парастас — особое заупокойное богослужение.

Прихожане могут подать записки об упокоении с именами умерших крещеных православных христиан.

Также принято ставить свечи на специальном поминальном подсвечнике, который называется кануном.

Однако священнослужители напоминают, что сама по себе свеча не заменяет молитву. Главное значение имеет искреннее обращение к Богу.

Если человек не может посетить храм, он вправе помолиться дома.

Нужно ли обязательно идти на кладбище

Посещение могил родственников в Дмитриевскую субботу считается распространенной традицией, но не является обязательным церковным требованием.

На кладбище можно привести захоронение в порядок, убрать опавшие листья, принести цветы и прочитать молитву.

При этом православная церковь не одобряет обычай оставлять на могилах алкоголь и еду.

Вместо этого продукты можно передать нуждающимся.

Если поездке мешают плохая погода, состояние здоровья или большое расстояние, помянуть умерших можно дома либо в храме.

Как поминать близких дома

Для домашнего поминовения не требуется устраивать большое застолье.

Родные могут собраться вместе, прочитать молитву, вспомнить умершего человека и поговорить о добрых событиях его жизни.

По народной традиции на стол иногда ставят кутью — кашу из крупы с медом и сухофруктами.

Однако приготовление определенных блюд не является церковной обязанностью.

Еще одним способом почтить память умершего считается милостыня.

Верующие могут помочь нуждающимся, пожертвовать продукты или деньги на благотворительные цели либо поддержать человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Что нельзя делать 7 ноября

С Дмитриевской субботой связано немало народных поверий.

Например, встречаются утверждения, будто в этот день запрещено стирать, убирать квартиру, заниматься домашними делами или работать.

Однако подобные запреты не основаны на православных церковных правилах.

Если человеку необходимо выполнить повседневные обязанности, он может спокойно заниматься ими.

Не относятся к церковным предписаниям и рассказы о том, что умершие родственники могут рассердиться из-за отсутствия специального угощения или непосещения кладбища.

Священнослужители призывают не подменять молитву суевериями.

Таким образом, главным содержанием Дмитриевской родительской субботы остаются поминовение усопших, молитва и добрые поступки. Для этого не нужны дорогие угощения, соблюдение народных примет или обязательная поездка на кладбище.

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