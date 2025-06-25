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Биологи предупредили о сокращении падальщиков и угрозах для людей

Биологи из Стэнфордского университета провели и...

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Биологи из Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что популяции более трети видов падальщиков — таких как грифы, гиены и кондоры — находятся под угрозой исчезновения. Эти животные выполняют ключевую роль в экосистемах и здоровье человека, действуя как "санитары планеты". Ученые проанализировали данные о более чем 1300 видах позвоночных падальщиков, используя сведения из Красного списка Международного союза охраны природы и других источников.

Результаты исследования показали, что 36% видов падальщиков находятся под угрозой или их численность сокращается. Особенно пострадали крупные и узкоспециализированные виды, которые уничтожают падаль, в то время как их экологическую нишу занимают более мелкие животные, такие как крысы и бродячие собаки, чьи популяции растут.

Крупные падальщики играют важную роль в предотвращении распространения микробов и загрязнения воды. Например, в Африке гиены съедают более 200 тонн биологических отходов ежегодно. Однако их исчезновение вызывает риски для здоровья людей, поскольку мелкие виды, заменяющие их, не способны эффективно утилизировать разлагающиеся останки и являются переносчиками заболеваний, опасных для человека.

Примером таких последствий служит кризис с грифами в Индии в 1990-х годах, когда массовая гибель этих птиц, вызванная ветеринарным препаратом, привела к вспышке бешенства, в результате которой погибло около 48 тысяч человек. Защита падальщиков важна не только для сохранения биоразнообразия, но и для здоровья людей, предупреждают ученые.

Источник: Miranews

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