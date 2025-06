Белки крови помогают точнее определить биологический возраст человека

Учёные из США, Финляндии и Великобритании разработали новый способ оценки состояния организма, основанный на анализе белков крови. Об этом сообщает planet-today.ru со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование охватило более 53 тысяч человек из британского биобанка. Специалисты обнаружили, что определённые белки служат точным индикатором биологического возраста и темпов старения. На основе этих данных они создали систему Healthspan Proteomic Score (HPS), которая позволяет предсказать не только продолжительность, но и качество жизни.

Чем ниже показатель HPS, тем выше риск развития деменции, инсульта, диабета и сердечной недостаточности. Учёные подчёркивают, что метод сохраняет точность независимо от возраста, образа жизни и хронических болезней. Его эффективность была подтверждена и на финской выборке.

Доктор Чиа-Линг Куо заявила, что основная задача медицины — не просто продлить жизнь, но и сохранить её качество. Она пояснила, что HPS помогает выявить отклонения в организме до появления симптомов, что открывает возможность для раннего вмешательства. По мнению соавтора Брено Диниша, эта технология может стать важным элементом профилактики возрастных заболеваний.

Метод основывается на изучении протеома — совокупности всех белков организма. Именно белки, как ключевые регуляторы процессов в клетках, наиболее точно отражают изменения, связанные со старением, болезнями и внешними факторами.

Хотя система HPS пока не используется массово, учёные уже проводят клинические испытания. В будущем её планируют включить в стандартные медицинские обследования для более точной диагностики рисков и планирования лечения.