Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения
Священник Русской православной церкви Максим Тарасенко дал рекомендации по соблюдению Петрова поста, рассказав, как пройти это время без особых трудностей. Об этом сообщает mk.ru
Петров пост в 2025 году начался 16 июня и завершится 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. По словам протоиерея, этот пост отличается от других своей гибкой продолжительностью, которая зависит от даты Пасхи. Он стартует на 58-й день после праздника и может длиться по-разному — от двух недель и более.
Также священник отметил, что Петров пост считается менее строгим. В определённые дни разрешено употреблять рыбу, но при этом запрещены мясо, молочные продукты и яйца. Особых изменений в богослужении в этот период нет, и сам праздник Петра и Павла пост не затрагивает.
Максим Тарасенко подчеркнул, что если у верующего возникают трудности с соблюдением поста, ему следует обратиться за благословением к священнику. Это поможет пройти пост с пользой и без излишнего напряжения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец