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Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Пе...

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Священник Русской православной церкви Максим Тарасенко дал рекомендации по соблюдению Петрова поста, рассказав, как пройти это время без особых трудностей. Об этом сообщает mk.ru

Петров пост в 2025 году начался 16 июня и завершится 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. По словам протоиерея, этот пост отличается от других своей гибкой продолжительностью, которая зависит от даты Пасхи. Он стартует на 58-й день после праздника и может длиться по-разному — от двух недель и более.

Также священник отметил, что Петров пост считается менее строгим. В определённые дни разрешено употреблять рыбу, но при этом запрещены мясо, молочные продукты и яйца. Особых изменений в богослужении в этот период нет, и сам праздник Петра и Павла пост не затрагивает.

Максим Тарасенко подчеркнул, что если у верующего возникают трудности с соблюдением поста, ему следует обратиться за благословением к священнику. Это поможет пройти пост с пользой и без излишнего напряжения.

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