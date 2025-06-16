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Лето перемен в Казани: кому стоит идти в недвижимость именно сейчас

Узнайте, как попасть на курс «Альтеры» в июне ...

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«Я не искала новую профессию. Просто хотела понять, что ещё умею. Не было лозунгов. Не было обещаний „станешь экспертом за 10 дней“. Было ощущение, что говорят честно — про страх, рост и силу, когда ты не один.
Они не звали в агентство. Они предлагали вырасти. Это история о взрослении. О первой сделке, после которой ты — уже не тот. О людях, которые идут в недвижимость не за квадратами, а за новой жизнью».

Так описывает свой путь Наталья, одна из выпускниц школы риелторов в Казани. Еще недавно она была учителем, жила от зарплаты до зарплаты и думала, что менять что-то уже поздно. Но после обучения закрыла первую сделку и заработала больше, чем за полгода в школе. Сейчас у Натальи собственное жильё, постоянные клиенты и ощущение, что жить можно иначе.

Обучение Наталья проходила в агентстве недвижимости «Альтера». Компания начиналась в 2015 году с маленького офиса на Табейкина и команды из четырёх человек. Сегодня «Альтера» работает по франшизе — на счету шесть филиалов по Казани и более 200 агентов-партнёров. За 10 лет агентство стало заметным игроком на рынке, но главное — не масштаб, а среда, в которой люди по-настоящему меняются.

HR-директор Индира Ахтямова рассказала редакции ProKazan о том, как в «Альтере» строят обучение без клише, чему учат с первого дня и почему переходить в сферу недвижимости особенно правильно именно летом.

Школа, в которой дают не ответы, а рамку взросления

Обучение — не галочка в резюме, а точка, с которой начинает меняться мышление. Здесь важно не выучить, а осознать: попробовать, понять, зачем тебе это нужно.

Мы не даём просто теорию. У нас нет лекций, где все засыпают. С первого дня — практика. Со второго — реальные задания. Агенты учатся сразу и на деле.

Система выстроена так, чтобы адаптация проходила с поддержкой. Наставник рядом — не чтобы контролировать, а чтобы подстраховать. Чтобы новичок не боялся, а клиент с первых встреч чувствовал пользу.

Наш курс длится 10 рабочих дней. Это база: чем агент отличается от собственника, как общаться с клиентом, как выстроить маршрут сделки. Всё — в сочетании офлайн и онлайн форматов. А дальше — адаптация: живые встречи, консультации, реальная работа с клиентами.

Раньше я считала, что риелторы — это что-то позорное. Была уверена, что это про деньги и только. Но, оказавшись внутри, поняла, что это про доверие, ответственность и силу быть рядом, когда начинается новая жизнь.

В «Альтере» культура другая. У нас не заставляют учиться — у нас хотят получать знания. Мы создаём среду, где человек сам начинает тянуться. Это и есть наша визитная карточка.

Мы не выдаём дипломы. Но даём знания, как из сделки сделать деньги. Это практические инструменты, которые работают сразу.

Обучение в «Альтере» не заканчивается. Каждый месяц программа обновляется: анализируется рынок, корректируется расписание, добавляются новые технологии.

Мы заранее знаем, какие навыки понадобятся. Обсуждаем это на внутренних встречах. Готовим агентов не к вчерашнему дню — а к завтрашнему рынку.

И что особенно цепляет — здесь учат не только продавать.

Мы даём навыки публичных выступлений, уверенного общения. Например, проводим лекции по истории Казани — чтобы агент мог рассказать не только о цене за квадрат, но и о смысле места, в котором живёт человек. Агент должен быть интересным, знающим, живым — а не просто прайсом с ногами.

Развиваем и навыки ведения социальных сетей: учим их вести — не по шаблону, а по-настоящему. Как говорить на камеру, как выстраивать личный бренд, как быть полезным в ленте, а не навязчивым. У новичков есть видеоуроки, шаблоны и марафоны с призами. В некоторых офисах — даже свои SMM-специалисты, которые помогают с контентом и съёмками.

О профессии без розовых очков: это сложно, но это работает

Риелтор не продавец квадратных метров, а человек, к которому приходят в моменты перемен: переезд, развод, рождение ребёнка, вложения, ипотека. Люди ищут не ключи — они ищут перемены. И чтобы быть рядом в этот момент, нужно самому вырасти.

Мы честно говорим, что это не профессия для всех. Здесь нельзя отсидеться до шести и уйти. Здесь важно включаться, сопереживать, брать на себя ответственность.

Путь агента — это рост. Через труд, ошибки, осмысление. Без эмпатии и рефлексии не получится, ведь эта работа про желание быть полезным.

В «Альтере» ценится не короткий забег, а длинная дистанция. Здесь строят не просто сделки, а отношения. Настоящие, с перспективой на годы.

Наши агенты знают: клиенты возвращаются. Через год, два, пять. Мы предлагаем стратегию: купить первую квартиру, потом вторую, потом — жильё родителям. Мы работаем в долгую. И нас за это ценят.

Компания гордится не только отношениями с частными клиентами, но и крупными партнёрствами. В портфеле — сотрудничество с крупнейшими застройщиками Казани, федеральными девелоперами и банками. «Альтера» стабильно входит в ТОП-1 у «Унистрой» и «СМУ-88», в ТОП-3 у «Суварстрой» и «Ак Барс Дом», а также входит в ТОП-20 агентств России по версии Домклик.

К нам приходят из других профессий: бывшие учителя, дознаватели, юристы. Многие приходят не потому, что мечтали о профессии. А потому что поняли: по-старому больше нельзя.

Лето как идеальное окно — в профессию и в себя

Летом входить проще. Конкуренции меньше — кто-то на даче, кто-то в отпуске. А ты можешь спокойно вникать, учиться, выстраивать ритм. Без гонки.

Собственники становятся доступнее. Больше времени, больше диалога. Проще настраивать контакт, проще обучаться в живой практике, а не в теории.

Лето отличная возможность для разгона. За три месяца можно выстроить систему, чтобы к осени не спрашивать «a вдруг?», а уверенно сказать: «я умею».

Осенью рынок оживает. Сделки, студенты, переезды, перемены. Те, кто начал летом, уже в потоке. А остальные — догоняют. Это как в спорте: либо ты в форме, либо нет.

У многих агентов в первый год решаются личные вопросы: жильё, доход, уверенность, а всё потому, что среда влияет. Смотришь вокруг — и тянешься.

Кто приходит — и кто остаётся

В «Альтеру» приходят по-разному. После школы. После выгорания. После больших перемен. У всех разные причины — но похожий вектор. Все хотят иначе. Все хотят жить на уровень выше.

Многие приходят не потому, что мечтали о профессии. А потому что поняли: по-старому больше нельзя.

Здесь не задерживаются случайные люди. И это нормально. А вот те, кто остаются — будто просыпаются. Это трудяги, кто работает не по часам, кто не живет «от звонка до звонка». Кто понимает: результат — это всегда усилие.

Здесь важны не только действия. Важно — с каким намерением ты их совершаешь. И это чувствуется.

У наших агентов другая мотивация. Они не просто считают комиссию. Они правда хотят помочь. Это не про «надо» — это про «чувствую». Потому клиенты и возвращаются.

Многие агенты в «Альтере» начинают учить языки, вести блоги, заниматься спортом, участвовать в благотворительности.

У нас шутят: если пришёл в «Альтеру», то через полгода у тебя татуировка, квартира и пробежка по утрам. У нас даже футбольная команда есть. Днём — показы, вечером — тренировка. Это не мотивация. Это смысл.

Атмосфера сказывается и на вовлечённости: по результатам опроса DreamJob, 100% сотрудников рекомендуют «Альтеру» как место работы. И это не просто цифра — это маркер культуры, в которой действительно хочется развиваться.

Не просто агентство — среда, где растут люди

«Альтера» — это не только про сделки. Это про среду, в которой хочется становиться лучше. И это ощущается не только в работе, но и в том, как команда проводит время вне офиса.

У агентства есть своя футбольная команда — ФК «Альтера», которая за полгода стала чемпионом КФЛЧ. В составе играют только «свои» — даже финансовый директор выходит на поле. Днём — показы, вечером — тренировка. Потому что спорт здесь ценят как инвестицию: в здоровье, выносливость и будущую жизнь.

Команда регулярно отправляется на одну из последних рабочих поездок: от путешествий по России до выездов за границу. Одна из последних стратегических сессий прошла… в Африке. Потому что масштаб мышления — в деталях окружения.

Внутри компании работают марафоны по развитию личного бренда, проходят инфотуры, тематические лекции, внутренние конференции. Всё это — не для галочки, а для настоящего роста.

И что особенно важно: почти весь руководящий состав «Альтеры» — это люди, которые когда-то пришли сюда как стажёры. Это не теория карьерного роста — это его практика. В компании действует программа «Кадровый резерв», где каждому дают шанс вырасти. Был агентом — стал наставником. Был наставником — стал руководителем. Это здесь не редкость. Это — система.

Старт, который может всё изменить

Летом в «Альтере» стартуют новые потоки обучения по программе «Профессия риелтор». Это отличная возможность зайти в профессию с нуля — или перезапустить карьеру на совершенно другом уровне.

Программа будет с «апгрейдом»: с фокусом на личный бренд, стратегическое мышление, финансовую грамотность и работу с инвестициями. А ещё — с участием основательницы компании Инны Адгамовой. В этом потоке она лично подключается к обучению, читает лекции и ведёт наставничество.

Если вы чувствуете, что готовы к новому этапу — сейчас самый момент. Спокойное лето — идеальное время, чтобы выстроить ритм, разобраться в себе и начать по-настоящему сильный профессиональный сезон.

Что нужно сделать:

  1. Оставить заявку на сайте

  2. Пройти Zoom-собеседование.

  3. Посмотреть вводный вебинар.

  4. Прийти на встречу в офис.

  5. Пройти обучение и сдать экзамены.

  6. Выйти в команду — в один из 6 офисов «Альтеры».

Подробности и запись — в Telegram: hr_altera
Подробнее о компании: alteraestate.ru

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