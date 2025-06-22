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Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

В Татарстане клубника и земляника поспели раньш...

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В этом сезоне жители Татарстана собирают клубнику и землянику на несколько недель раньше привычного срока. Как сообщает tatarstan24.tv, садоводы отмечают не только раннее созревание, но и обилие ягод — урожай оказался в два раза больше, чем в прошлом году.

По словам опытного садовода Геннадия Никонова, такое количество клубники он видит впервые за десятилетие. Однако дожди повлияли на качество: ягоды стали водянистыми и быстро портятся. Это вынуждает дачников ускорить сбор, чтобы избежать потерь.

Из-за переизбытка продукции цена на клубнику снизилась: если в прошлом году стакан стоил 250 рублей, то сейчас — 150. Излишки ягод продаются на стихийных рынках.

Не отстаёт и земляника — её стало значительно больше, но цена за литр выросла до 1400 рублей. Продавцы уверяют, что собрать литровое ведро можно всего за час.

Садоводы также прогнозируют богатый урожай малины, смородины и косточковых культур, которые в прошлом году почти не плодоносили.

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