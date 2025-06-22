Британия начнёт обязательное генетическое тестирование новорождённых

Власти Великобритании запускают масштабную программу по обязательному секвенированию генома у младенцев. Как сообщает otr-online.ru со ссылкой на издание The Independent, инициатива направлена на раннее выявление и предотвращение серьёзных заболеваний.

Правящая Лейбористская партия собирается выделить на реализацию проекта 650 миллионов фунтов стерлингов. По словам министра здравоохранения Уэса Стритинга, это позволит в ближайшее десятилетие изменить подход в здравоохранении — от лечения к предупреждению болезней.

Генетическое тестирование поможет на ранней стадии определять предрасположенность к заболеваниям или уже существующие отклонения. Ожидается, что такая мера повысит общий уровень здоровья граждан и снизит нагрузку на медицинские учреждения.