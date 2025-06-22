Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации

В 2024 году в России зафиксированы вспышки кори, краснухи и коклюша — болезней, которые ранее считались практически побеждёнными. Как сообщает dp.ru, специалисты связывают рост заболеваемости с падением охвата вакцинацией, отказом от прививок и увеличением числа непривитых мигрантов.

По данным Роспотребнадзора, число случаев кори выросло в 11 раз, коклюша — в 4,5 раза, краснухи — в 6 раз. Более 22 тысяч россиян заболели корью, 90% из них не были привиты. Среди заболевших — преимущественно дети. Зафиксированы летальные случаи.

Педиатр Марьям Сайфулина подчёркивает, что младенцы особенно уязвимы, особенно если их матери не были вакцинированы. Коклюш унёс жизни 11 младенцев, а общее число заболевших в 2024 году превысило 32 тысячи человек.

Иммунолог Анна Косова предупреждает о тяжёлых последствиях коклюша, включая отёк мозга, асфиксию и риск развития ДЦП. Эксперты отмечают: если коллективный иммунитет продолжит ослабевать, стране грозят серьёзные демографические и медицинские последствия.

Константин Хоманов, основатель медицинского сервиса, считает, что одной лишь жёсткой вакцинацией проблему не решить — необходимо массовое просвещение и повышение квалификации медиков. Без этого ужесточение законов приведёт лишь к коррупции и формальному выполнению требований.

Врачи предупреждают: отсутствие иммунной защиты может обернуться ростом инвалидности, увеличением нагрузки на систему здравоохранения и демографическим спадом.