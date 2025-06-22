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Учёные рассказали, какие способности появятся у людей к 2030 году

Какие «суперспособности» могут появиться у чело...

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Международная группа экспертов пришла к выводу, что к 2030 году технологии помогут людям существенно расширить свои возможности. Об этом сообщается на сайте miranews.ru

По мнению учёных, благодаря развитию биотехнологий и цифровых решений человек сможет усиливать как умственные, так и физические способности. Уже в ближайшие годы в повседневную жизнь начнут входить медицинские импланты, нейроинтерфейсы и устройства, облегчающие общение с техникой. Искусственный интеллект ускорит процесс получения и анализа информации, а современные медицинские разработки помогут восстанавливать органы и предотвращать серьёзные болезни.

Исследователи также акцентируют внимание на технологиях, которые улучшают зрение, слух и физическую силу. Предполагается, что появятся приборы, усиливающие сенсорные способности и помогающие в работе и быту. Кроме того, возможна массовая реализация экзоскелетов и других устройств, повышающих выносливость и подвижность.

Специалисты подчёркивают, что такие перемены могут значительно изменить образ жизни. При этом они напоминают о важности обсуждения этических вопросов и последствий внедрения подобных решений.

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