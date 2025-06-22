Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

С начала 2025 года государственные инспекторы в Татарстане обследовали более 170 тыс. гектаров земли. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу Росреестра РТ.

По данным ведомства, специалисты провели 4300 обследований, включая дистанционное зондирование с помощью дронов на территории 23 кадастровых кварталов в нескольких районах республики. В результате были проверены около 6 тыс. участков общей площадью более 2 тыс. га.

В рамках контрольных мероприятий было вынесено 14 предписаний об устранении нарушений и направлено около 4 тыс. предостережений. Как отметил заместитель руководителя Росреестра по РТ Линар Гатин, акцент делается на профилактику, так как любые действия с участием владельцев требуют согласования с прокуратурой.

В дополнение к этому специалисты выявили 95 нелегальных карьеров и 29 несанкционированных свалок. Совместно с Россельхознадзором удалось вернуть в сельхозоборот около 4 тыс. га земель.