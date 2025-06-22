Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

С начала 2025 года государственные инспекторы в...

culture.ru

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года государственные инспекторы в Татарстане обследовали более 170 тыс. гектаров земли. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу Росреестра РТ.

По данным ведомства, специалисты провели 4300 обследований, включая дистанционное зондирование с помощью дронов на территории 23 кадастровых кварталов в нескольких районах республики. В результате были проверены около 6 тыс. участков общей площадью более 2 тыс. га.

В рамках контрольных мероприятий было вынесено 14 предписаний об устранении нарушений и направлено около 4 тыс. предостережений. Как отметил заместитель руководителя Росреестра по РТ Линар Гатин, акцент делается на профилактику, так как любые действия с участием владельцев требуют согласования с прокуратурой.

В дополнение к этому специалисты выявили 95 нелегальных карьеров и 29 несанкционированных свалок. Совместно с Россельхознадзором удалось вернуть в сельхозоборот около 4 тыс. га земель.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Новости Татарстана

день назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана

морить тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей

Интересное в Казани

2 дня назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

сколько стоит поставить пластиковое окно в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Охлаждение улучшает питательные свойства белого риса, овса и картофеля

Не у нас

день назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Лонгриды

день назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Не у нас

день назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship

Не у нас

день назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки
Новости Татарстана
час назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

В Татарстане клубника и земляника поспели раньш...

Новости Татарстана

час назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Новости Татарстана

день назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана

Не у нас

час назад

Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации

Не у нас

час назад

Британия начнёт обязательное генетическое тестирование новорождённых
Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные...
Лонгриды
17 часов назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

час назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения

Не у нас

час назад

Белки крови помогают точнее определить биологический возраст человека

Не у нас

час назад

Учёные рассказали, какие способности появятся у людей к 2030 году
Не выходить из дома — это реально: лучшие служб...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани