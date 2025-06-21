Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

«Т1» и МГИМО создают систему оценки научного потенциала вуза

В России создана первая система оценки научного...

Pinterest

Подписаться на Дзен.канал

ИТ-холдинг «Т1» завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В рамках соглашения «Т1» внедрил мобильное приложение для студентов, цифровой обходной лист, электронный кадровый документооборот и систему оценки научного потенциала вуза. Все это стало возможным за три месяца работы.

Система, разработанная «Т1», позволяет МГИМО анализировать научную активность профессорско-преподавательского состава: публикации, награды и другие достижения. Это первое в России решение, которое адаптировано под требования импортозамещения и может использоваться для управления университетом и отслеживания научного потенциала вуза в целом.

Студенты теперь могут использовать мобильное приложение для отслеживания оценок, расписания и учебных планов, а также для взаимодействия с преподавателями. В МГИМО также внедрили платформу корпоративных коммуникаций Dion, которая поддерживает видеоконференции и вебинары.

Система цифрового обходного листа значительно упрощает процедуру подачи заявок и уменьшает очереди. Процесс согласования служебных записок также был автоматизирован, а для сотрудников вуза появилась возможность подавать заявки на техническую поддержку через личный кабинет.

Ректор МГИМО, Анатолий Торкунов, отметил, что цифровизация значительно улучшила взаимодействие студентов с университетом, а ИТ-холдинг «Т1» продолжит работу над совместными проектами, включая решения с искусственным интеллектом.

Источник: cnews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

21 час назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

чем потравить тараканов в квартире эффективно навсегда домашних условиях отзывы

Не у нас

7 часов назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

аренда фрака в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

день назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

22 часа назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

18 часов назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки
Новости Татарстана
22 минуты назад

Татарстан завершил более 40% работ по программе «Наш двор»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» к ...

Новости Казани

2 минуты назад

Эксперты сравнили стоимость квартиры с видом на Казанку с ценой Ferrari

Новости Татарстана

18 часов назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана

Новости Татарстана

12 минут назад

Задолженность по налогам в Татарстане выросла на 15% за год

Новости Татарстана

17 минут назад

В Татарстане 21 июня прогнозируют дождливую и прохладную погоду
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
21 час назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей

Не у нас

27 минут назад

«Т1» и МГИМО создают систему оценки научного потенциала вуза

Новости Татарстана

8 часов назад

Тема СВО в Татарстане стала одной из самых популярных для создания фейков
Смотрим и переезжаем: куда в Казани перебраться...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Смотрим и переезжаем: куда в Казани перебраться в 2025 году