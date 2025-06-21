«Т1» и МГИМО создают систему оценки научного потенциала вуза

ИТ-холдинг «Т1» завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В рамках соглашения «Т1» внедрил мобильное приложение для студентов, цифровой обходной лист, электронный кадровый документооборот и систему оценки научного потенциала вуза. Все это стало возможным за три месяца работы.

Система, разработанная «Т1», позволяет МГИМО анализировать научную активность профессорско-преподавательского состава: публикации, награды и другие достижения. Это первое в России решение, которое адаптировано под требования импортозамещения и может использоваться для управления университетом и отслеживания научного потенциала вуза в целом.

Студенты теперь могут использовать мобильное приложение для отслеживания оценок, расписания и учебных планов, а также для взаимодействия с преподавателями. В МГИМО также внедрили платформу корпоративных коммуникаций Dion, которая поддерживает видеоконференции и вебинары.

Система цифрового обходного листа значительно упрощает процедуру подачи заявок и уменьшает очереди. Процесс согласования служебных записок также был автоматизирован, а для сотрудников вуза появилась возможность подавать заявки на техническую поддержку через личный кабинет.

Ректор МГИМО, Анатолий Торкунов, отметил, что цифровизация значительно улучшила взаимодействие студентов с университетом, а ИТ-холдинг «Т1» продолжит работу над совместными проектами, включая решения с искусственным интеллектом.

Источник: cnews.ru