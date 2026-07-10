Средневековые врачи считали безответную любовь болезнью
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Исследователи из Университета Эксетера выяснили, что в средневековом исламском мире сильную любовную тоску рассматривали как психическое расстройство. Это состояние, называемое ʿишк, отличали от меланхолии — понятия, связанного с длительной печалью. об этом сообщает Life.ru.
Профессор исламоведения Нахьян Фэнси изучил труды известных медиков того времени. Врачи подробно описывали симптомы любовной тоски и относили её к медицинским проблемам, а не только к эмоциональным переживаниям.
Специалисты отмечают, что такие взгляды демонстрируют внимание врачей прошлого к связи между эмоциями, разумом и физическим здоровьем. Открытие позволяет по-новому взглянуть на историю психологии и медицины: некоторые переживания, сегодня воспринимаемые как личный опыт, сотни лет назад уже изучались врачами.
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