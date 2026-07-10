В Татарстане темпы программы «Наш двор» превысили прошлогодние

Темпы реализации программы «Наш двор» в Татарстане превысили показатели прошлого года. На сегодняшний день работы по благоустройству выполнены на 66%, сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме Правительства. об этом сообщает Татар-информ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи с муниципалитетами провел Раис РТ Рустам Минниханов, уточнили в пресс-службе руководителя республики.

Дорожные работы выполнены на 75%. Ремонт дорог завершен в 295 дворах, еще в 178 работы продолжаются. Установка фонарей завершена в 313 дворах, ведутся работы в 151 дворе — выполнение по республике составляет 77%.

На складах региона находится 94% необходимого оборудования. Оставшиеся 6% (154 изделия) отгрузят до 24 июля, отметила Петрова. Монтажные работы выполнены на 46%: смонтировано 6 292 единицы оборудования. Работы завершены в 154 дворах, ведутся в 139.

Контроль качества проводился в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Заинском, Лаишевском и Лениногорском районах. Критичных замечаний нет, по недочетам подготовлены материалы для муниципалитетов.

В Советском районе Казани началась приемка дворов — уже принято семь территорий. С начала года поступило 3055 обращений, за последние две недели — 299 обращений из десяти районов. Зафиксировано 13 просроченных обращений из двух районов.