Технологии

Студенты Италии установили мировой рекорд, запустив крупнейший бумажный самолётик

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Италии на фестивале We Make Future запустили ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Италии на технологическом фестивале We Make Future запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Его размах крыльев составил почти 20 метров, а вес — около 30 килограммов. Конструкция пролетела 59 метров, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Над созданием самолетика несколько месяцев трудились студенты из Пизы. Они назвали его Icarus — в честь героя древнегреческой мифологии Икара.

Это техническое достижение стало результатом командной работы и инженерной мысли молодых специалистов.

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