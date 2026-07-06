В Италии на технологическом фестивале We Make Future запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Его размах крыльев составил почти 20 метров, а вес — около 30 килограммов. Конструкция пролетела 59 метров, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Над созданием самолетика несколько месяцев трудились студенты из Пизы. Они назвали его Icarus — в честь героя древнегреческой мифологии Икара.

Это техническое достижение стало результатом командной работы и инженерной мысли молодых специалистов.