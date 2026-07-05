Американские компании скупают старые книги в Европе для обучения ИИ

С апреля европейские букинистические магазины получают массовые заказы на старые и непопулярные издания от канадско-американской компании Zoom Books. Стоимость книг варьируется от 5 до 80 евро. По оценкам СМИ, речь идет о миллионах экземпляров по всей Европе, причем только в Германии могло быть выкуплено около 700 тысяч книг. Заказы направляются на склад на чешско-немецкой границе.

Букинисты отмечают, что коммерческой логики в таких закупках нет: стоимость доставки часто превышает цену самих книг, которые посвящены узкоспециализированным темам. Компания приобретает только издания с кодом ISBN, присвоенным после 1970 года. Эксперты пришли к выводу, что литература скупается для обучения систем искусственного интеллекта. Журналисты связывают это с нехваткой новых цифровых данных в интернете.

Для перевода в цифровой формат книгам отрезают корешки, а после сканирования страницы утилизируют. В США такой метод считается добросовестным использованием и позволяет обходить законы об авторском праве.

В Европе эта практика вызвала резкую критику: представителей ИТ-компаний обвиняют в уничтожении культурного наследия и нарушении европейского законодательства, которое запрещает сканирование текстов без разрешения правообладателей.