Средняя цена нового авто в Татарстане за полгода достигла 3,2 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане за первые шесть месяцев 2026 года составила 3,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито». Самыми популярными моделями стали LADA Granta, HAVAL Jolion и TENET T4.

Наибольший рост спроса зафиксирован на Geely Monjaro — интерес к этой модели вырос в 2,4 раза. На втором месте HAVAL Jolion с увеличением на 94,5%. Также в пятерку лидеров по росту спроса вошли LADA Niva Travel (+87,1%), LADA Niva Legend (+51,6%) и Changan UNI-S (+29,4%).

Более 80% новых автомобилей, представленных на «Авито» в Татарстане, — это кроссоверы или внедорожники. За год их доля увеличилась на 22,7 процентных пункта. Наибольший интерес у жителей республики вызвали HAVAL Jolion (2,5 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей) и Evolute i-Space (3,6 млн рублей). В топ-5 также вошли Jetour Dashing (2,8 млн рублей) и JAECOO J6 (2,4 млн рублей).

Самой востребованной маркой стала LADA — на нее пришлось 22% всего пользовательского интереса. Далее следуют TENET (8,7%), HAVAL (7,6%), Solaris (5,2%) и Geely (4,2%). Среди моделей лидирует LADA Granta со средней ценой 1,1 млн рублей. В топ популярных также попали HAVAL Jolion (2,6 млн рублей), TENET T4 (2,4 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), Solaris HC (3,1 млн рублей), LADA Niva Legend (1,2 млн рублей), LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), LADA Vesta (1,8 млн рублей) и LADA Iskra (1,5 млн рублей).

Сильнее всего за год среди популярных моделей подешевел Belgee X70 — его средняя цена снизилась на 16,6% до 2,6 млн рублей. Также уменьшилась стоимость OMODA C7 (-12,7%, до 3,2 млн рублей), JAECOO J7 (-6,9%, до 3,2 млн рублей), Chery Tiggo 9 (-6,8%, до 4,5 млн рублей) и JAECOO J8 (-6,5%, до 4,6 млн рублей).